В Баурчи злоумышленники украли 6 канализационных люков

0

С начала апреля в селе Баурчи неизвестные украли 6 канализационных люков. По предварительным данным, ущерб превышает 6 тысяч леев.

Вместо украденных люков временно были установлены бетонные “таблетки”, пишет gagauzinfo.md. Расследованием инцидента займутся правоохранительные органы.

Точная сумма нанесённого ущерба устанавливается. При этом известно, что стоимость одного канализационного люка варьирует от 1 до 1,2 тысячи леев. Таким образом, предварительно оцененный урон превышает 6 тысяч леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.