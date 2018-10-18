В Басарабяске пройдет Фестиваль вина

Жители и гости города приглашены на Фестиваль вина, который состоится в воскресенье, 21 октября, на площади Районного совета города Басарабяска.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель Бессарабского района и кандидат от ПСРМ от Чимишлийского одномандатного округа для участия в грядущих парламентских выборах Пётр Пушкарь.

– Вас ждет незабываемая программа веселья, теплая атмосфера праздника, угощения домашних вин и национальной кухни. Добро пожаловать! – написал он.

Мероприятия стартуют в 11.00, а официальное открытие состоится в 11.10. В рамках программы выступят коллективы районов Чимишлия и Комрат, а также артисты из Кишинёва. Кроме этого, жители и гости Басарабяска смогут посетить выставки народных умельцев, продегустировать и приобрести домашние вина, попробовать блюда национальной кухни и закружиться в зажигательной молдавской хоре.