В багажнике бельцкого таксиста обнаружили 400 литров алкоголя

Мужчина не смог предоставить какие-то либо документы.

Патрулируя Шолданешты, сотрудники полиции остановили такси, за рулем которого находился 35-летний житель Бельц. В ходе досмотра представители правоохранительных органов обнаружили в багажнике автомобиля бутыли с 400 литрами алкоголя.

Мужчина не стал отрицать, что перевозит спиртные напитки, однако предоставить какие-либо документы не смог.

Таксиста препроводили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств. Мужчине грозит штраф в размере от 3000 до 4500 леев.

Ранее трое мужчин были задержаны за контрабанду алкоголя на Украину в особо крупных размерах.