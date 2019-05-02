В аварии в Приднестровье пострадала беременная женщина (ФОТО)

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Авария произошла на трассе Тирасполь – Каменка, в районе поворота на село Роги. Грузовик марки Iveko врезался в Opel. Удар пришёлся в левый бок легковушки.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в момент столкновения в легковом автомобиле находились 3 человека: 31-летний водитель, его 60-летняя мама и 30-летняя беременная супруга. Все трое были госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы с телесными повреждениями различной степени тяжести. За состоянием женщины, которая находится на 7-м месяце беременности, наблюдают специалисты родильного отделения.

У каждого из водителей своя версия случившегося. Как поясняет 58-летний мужчина, находившийся за рулём фуры, Opel сначала стоял на обочине, затем резко свернул влево, не пропустив грузовик, который следовал в попутном направлении. Со слов водителя легкового автомобиля, на перекрёстке он начал совершать манёвр, направляясь в сторону просёлочной дороги. Opel уже находился на встречной полосе движения трассы, как вдруг в него врезалась фура.

По чьей вине произошло ДТП, ещё предстоит выяснить госавтоинспекторам и следователям УСК по городу Дубоссары. По факту происшествия проводится разбирательство. Оба транспортных средства помещены на штрафстоянку.