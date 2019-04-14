В аварии с участием троллейбуса №22 пострадали ребенок и его мать

В аварии с участием троллейбуса №22 пострадали ребенок и его мать

Серьезное ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Алба-Юлия и Ион Пеливан. Там столкнулись троллейбус маршрута №22 и микроавтобус. Оба транспортных средства были сильно повреждены в результате удара. 

По информации полиции, троллейбус столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находились три человека, включая несовершеннолетнего. В результате ДТП 5-летний ребенок и его мать получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются, пишет zugo.md.

Фото: Facebook/ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам

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