В аварии с участием троллейбуса №22 пострадали ребенок и его мать

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Серьезное ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Алба-Юлия и Ион Пеливан. Там столкнулись троллейбус маршрута №22 и микроавтобус. Оба транспортных средства были сильно повреждены в результате удара.

По информации полиции, троллейбус столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находились три человека, включая несовершеннолетнего. В результате ДТП 5-летний ребенок и его мать получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются, пишет zugo.md.

Фото: Facebook/ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам