В аварии с участием пьяного водителя пострадали два человека (ФОТО)

ДТП произошло 26 августа на трассе Рыбница-Красненькое.

31-летний житель села Ержово, управляя автомобилем Audi, двигался в сторону города с превышением скорости. Выехав на встречную полосу, иномарка столкнулась со следовавшим во встречном направлении Renault. За рулём авто находился 48-летний житель села Колбасна.

– В результате аварии пострадали нарушитель ПДД и 29-летняя пассажирка, следовавшая в салоне Audi на переднем сиденье. Мужчина с переломом правой ноги, женщина с травмой головы были доставлены в приёмное отделение ЦРБ г. Рыбница, – сообщили в МВД Приднестровья.

Автомобили получили значительные механические повреждения. Согласно акту медицинского освидетельствования, водитель Audi был в состоянии алкогольного опьянения. Транспортные средства помещены на штрафплощадку.

По факту ДТП проводится проверка.