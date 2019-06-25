В Атаки доставлена спецтехника для сноса аварийного дома (ФОТО, ВИДЕО)

В Атаки доставлена спецтехника для сноса аварийного дома (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 24 июня, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям доставил спецтехнику, предоставленную компанией, с которой был заключён контракт для сноса аварийного дома в Атаках.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты и сотрудники ГИЧС сопроводили в колоне спецтехнику до выезда из Кишинёва. В скором времени техника и специалисты проведут работы по сносу строительных материалов повреждённого здания.

Кризисная ячейка, созданная Генеральным инспектората по чрезвычайным ситуациям, продолжает следить за ситуацией.

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