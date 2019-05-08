В ASEM прокомментировали инцидент со студенткой, выбросившейся из окна общежития

В ASEM прокомментировали инцидент со студенткой, выбросившейся из окна общежития

Проректор Экономической академии Молдовы ASEM Игорь Мельник пояснил, что 24-летняя погибшая второй год обучалась в магистратуре. По его словам, студентка не отличалась странным поведением.

Насколько я понимаю, она была очень тихой девушкой, с ней не было проблем. Я поговорил с её соседями по общежитию – девушка жила одна в комнате для двух человек, – прокомментировал Игорь Мельник.

Напомним, что вчера вечером 24-летняя студентка выбросилась с пятого этажа общежития ASEM и скончалась.

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