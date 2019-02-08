В аптеки Молдовы поступило около 5 тысяч доз препарата от гриппа «Тамифлю»

В аптеки Молдовы поступило около 5 тысяч доз препарата от гриппа «Тамифлю»

Министерство здравоохранения сообщило, что несколько дней назад в аптеки страны поступило около 4 720 доз препарата от гриппа «Тамифлю».

По данным пресс-службы ведомства, «Тамифлю» поступил в аптеки, которые запрашивали данный препарат, в муниципии Кишинёв и ещё 27 районов страны: Бричаны, Шолданешты, Анений Ной, Бельцы, Басарабяска, Кагул, Калараш, Каушены, Чадыр-Лунга, Ниспорены, Чимишлия, Комрат, Дрокия, Дондушаны, Единец, Фалешты, Глодяны, Хынчешты, Яловены, Леова, Оргеев, Окница, Сынджерей, Страшены, Теленешты и Унгены.

Стоит отметить, что препарат «Тамифлю» является препаратом профилактики и лечения гриппа и может быть приобретен в аптеках только при наличии медицинского рецепта.

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