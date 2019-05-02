В апреле Таможенная служба пополнила госбюджет почти на 2 млрд леев

0

Доходы, собранные Таможенной службой в государственный бюджет в апреле этого года, составили 1 млрд 983 млн леев. Это на 340 млн леев или на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Количество таможенных деклараций за отчётный период достигло 48 239.

В то же время, в первые 4 месяца текущего года таможня собрала 6 млрд 577 млн леев, что на 549 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчётный период было выявлено 779 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, нарушения правил транзита или заполнения таможенной декларации, декларирования товаров (одежда, обувь, автозапчасти, табачные изделия и т. д.). Было составлено 459 актов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 1 960 534 лея.

Поток транспортных единиц составил 366 008. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали Леушень и Скулень – 75 036 и 55 496 пересечений соответственно.