В апреле столичные пассажирские микроавтобусы пройдут техосмотры

В апреле столичные пассажирские микроавтобусы пройдут техосмотры

Пассажирские микроавтобусы, курсирующие по маршрутам столицы, подвергнутся техническому осмотру. Транспортные средства, которые не пройдут техосмотр, не смогут продолжить работу, сообщили в столичной примэрии.

Первый этап техосмотра начнётся 1 апреля и продлится до 14 апреля. В течение этого периода будут проверяться техническое состояние транспортных единиц, эстетика интерьера и экстерьера, оснащение и т. д.

В примэрии объявили, что после завершения технического пересмотра Управление общественного транспорта и путей сообщений вправе запретить эксплуатацию микроавтобусов, не прошедших технический осмотр в установленные сроки. Эти правила коснутся и тех, кто не явивится на техническую ревизию или не сдаст данное тестирование.

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