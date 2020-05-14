В апреле более 10 тысяч человек получили статус безработного

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Национальное агентство занятости населения (НАЗН) сообщает, что с 1 апреля 11 474 человека были зарегистрированы в качестве безработных.

Большинство нетрудоустроенных зарегистрированы в Кишинёве, Бельцах, Окнице, Дрокии, Унгенах и Гагаузии. В течение апреля 2 113 человек получили пособие по безработице.

С 1 апреля по 13 мая, пишет moldpres.md, в информационный центр НАЗН поступило 10 123 звонков граждан, которым была предоставлена ​​информация, главным образом, о процедуре регистрации в качестве безработного, доступе к пособиям по безработице во время чрезвычайного положения, о заполнении форм заявлений, деклараций и их удалённой подаче.

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