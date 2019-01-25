В апреле Air Moldova запустит новый рейс в Ниццу

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С 26 апреля авиакомпания Air Moldova открывает ещё одно направление для жителей Молдовы – Ницца. По этому направлению самолёты будут летать дважды в неделю. Цена билета для этого направления начинается от 99 евро и включает все налоги.

В понедельник самолёт вылетит из Кишинёва в 19:40 и приземлится в Ницце в 21:30. В обратном направлении самолёт вылетит в 22:20 и приземлится в Кишинёве в 02:00.

Второй вылет состоится в пятницу: самолёт вылетит из Кишинёва в 05:30 и приземлится в 07:20. Обратно из Ниццы отправка состоится в 08:10, а посадка — в 11:50, передаёт tvrmoldova.md.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании www.airmoldova.md, в агентствах Air Moldova и в авторизированных агентствах страны и за рубежом.