В Антикоррупционной прокуратуре и НАЦ прошли обыски

0

Сегодня сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели обыски в здании Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра по уголовному делу о фальсификации доказательств и ложных показаниях.

Таким образом, были изъяты служебные компьютеры и электронные носители, которые использовались должностными лицами при расследовании дела. В результате были конфискованы 4 компьютера и 7 USB-накопителей.

Действия лиц, предположительно причастных к расследуемым фактам, расследуют эксперты. Виновным может грозить лишение свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере от 1 150 до 1 350 условных единиц, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на протяжении 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.