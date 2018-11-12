В ANSA прокомментировали случай с трупами свиней в Резине

На днях в социальных сетях появились фото со свиными трупами, разбросанными вблизи свинофермы в одном из сёл района Резина.

В официальном пресс-релизе ANSA по этому поводу сообщается следующее:

– Сразу после получения сигнала сотрудники районного управления по безопасности пищевых продуктов в Резине отправились на место, где обнаружили 3 свиных трупа, брошенных рядом с фермой. Свиные туши были обследованы и впоследствии уничтожены. Территория, на которой были обнаружены и уничтожены свиные трупы, была тщательно продезинфицирована – говорится в пресс-релизе.

По факту инцидента был составлен отчёт о нарушении на имя владельца свинофермы.

В ANSA также отметили, что после обследования места выяснилось, что фотографии, опубликованные в прессе и в социальных сетях, не соответствуют действительности.