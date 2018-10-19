В Анений Ной женщина родила по дороге в роддом

Роды начались в машине скорой помощи.

По данным Национального центра догоспитальной скорой помощи, случай произошёл в селе Гура Быкулуй Новоаненского района. Бригада медиков, оснащённая всем необходимым для оказания неотложной помощи, приняла роды в машине «скорой». Благодаря усилиям врачей, на свет появился здоровый мальчик с жизненными функциями нормальных параметров.

На данный момент мать и новорожденный находятся в удовлетворительном состоянии и получают соответствующий уход в родильном доме.