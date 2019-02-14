В Анений Ной задержали семью, которая снабжала наркотиками водителей такси (ФОТО, ВИДЕО)

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Полиция и прокуроры раскрыли незаконную деятельность семьи из Анений Ной, которая снабжала наркотическими средствами водителей служб такси.

Как сообщает пресс-служба полиции, органы правопорядка обезвредили преступную группировку, специализирующейся на производстве и распространении наркотиков на территории Новоаненского района. За незаконной деятельностью членов группировки правоохранители следили в течение трёх месяцев, в результате чего было накоплено достаточное количество фактов, доказывающих производство и реализацию наркотиков, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В результате расследования было установлено, что 37-летний мужчина и его 35-летняя супруга (оба жители района Анений Ной), являясь основателями и владельцами кампании в области пассажирских перевозок, производили и распространяли наркотические вещества на территории района, в особенности среди таксистов. Члены семьи организовали схему, согласно которой они распространяли наркотики через доверенных лиц. В качестве продавца был «трудоустроен» 32-летний брат лидера ОПГ, который работал таксистом. Он продавал полученные наркотики своим коллегам, а также их клиентам. Таким образом они ставили в опасность жизнь и здоровье пассажиров и пешеходов, так как наркотики потреблялись водителями во время работы, то есть они находились за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Кроме этого, в качестве продавцов были задействованы ещё двое мужчин в возрасте 44 и 47 лет, которые ежедневно получали более 100 доз и продавали их по цене 150 леев за одну дозу. В результате предпринятых мер были задержаны 5 человек. Изъято было около 700 г наркотических средств, а также 131 000 леев, 4 159 евро, 350 долларов и 18 мобильных телефонов. Кроме этого, было конфисковано два автомобиля Dacia Logan, купленных на деньги от продажи наркотиков.

Если суд признает подозреваемых виновными, то им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.