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Преступная группировка, специализирующаяся на изготовлении и сбыте наркотических препаратов, была нейтрализована в результате совместных действий, предпринятых командами Fulger, сотрудниками подразделения Национальной инспекции расследований и сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. 4 участников группы были арестованы на 30 дней.

В результате специальных следственных мероприятий были собраны доказательства, свидетельствующие о причастности к преступлению 4-х человек в возрасте от 30 до 40 лет из Новых Анен. Задержанные занимались продажей наркотических средств на территории района.

15 февраля 4 злоумышленников были пойманы с поличным. В результате обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, наркотические вещества, оборудование для употребления наркотиков и денежные средства, полученные от продажи наркотиков. Подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.