В Аненах во время пьяного застолья зарезали 17-летнего парня

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Юноша скончался после того, как его ударил ножом приятель по застолью. Трагедия произошла вчера вечером в селе Варница Новоаненского района.

По данным местной полиции, 17-летний парень употреблял алкогольные напитки вместе с 41-летним односельчанином. Немногим позже между ними разразился кровавый конфликт.

Мужчина взял нож и нанёс жертве несколько ударов в область груди, пишет deschide.md. От полученных травм несовершеннолетний скончался до прибытия машины скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего на 72 часа. На его имя было возбуждено уголовное дело за умышленное убийство.

В то же время было установлено, что, как жертва, так и подозреваемый в убийстве неоднократно попадали в руки правоохранителей за квартирные кражи и иные преступления.