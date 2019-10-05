В Аненах несовершеннолетнего насмерть сбил превысивший скорость водитель

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11-летний мальчик умер в больнице после того, как его сбил автомобиль. Трагический инцидент произошёл вчера в селе Рошканы Новоаненского района.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Новых Анен Корины Репесчук, автомобиль Ford, которым управляла 59-летняя женщина, ехал с превышением скорости и совершил наезд на несовершеннолетнего, переходящего улицу. Пострадавший был доставлен в тяжёлом состоянии в районную больницу, но, к сожалению, вскоре скончался, пишет jurnal.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.