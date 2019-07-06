В Аненах, Хынчештах и Яловенах запланированы отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 6 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Новых Аненах:

с. Кобуска Ноуэ – с 09:00 до 14:00.

Также без света останутся некоторые жители Хынчешт:

г. Хынчешты: ул. 31 Августа, Алба-Юлия, А. чел Бун, пер. Буковина, Кэлинеску, Кишинэулуй, Когыльник, Куза-Водэ, Флорилор, Кошбук, Грэдинилор, Крянгэ, Кэприяна, Еминеску, Мовилэ, Гоголя, пер. Гоголя, Лазо, пер. Шевченко, Трандафирилор, Александри, пер. В. Микле – с 09:00 до 21:00.

с. Лэпушна: ул. Лэпушняну, Котовского, Матросов, пер. Молодёжный, Плопилор, Подиш, Кирова, Сф. Треиме, Советов, пер. Советов, Шелепукина – с 09:00 до 21:00.

с. София – с 08:30 до 21:00.

с. Войнеску – с 08:15 до 21:00.

Жителей Яловен также ожидают отключения:

с. Вэсиень – с 09:45 до 19:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.