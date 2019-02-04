В аэропорту таможенники предотвратили 2 попытки незаконного вывоза сигарет (ФОТО)

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Две попытки незаконного вывоза табачной продукции были зафиксированы вчера, 3 февраля, сотрудниками Таможенной службы Международного аэропорта Кишинёва.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в общей сложности было обнаружено 11 000 сигарет, которые были скрыты от таможенного контроля. В обоих случаях контрабанда была обнаружена во время сканирования багажа. О присутствии табачной продукции в чемоданах сообщила также служебная собака таможенников.

В первом случае партию контрабанды попытался перевезти пассажир рейса Кишинёв-Лондон. У него в чемодане было найдено 8 400 сигарет. Ещё 2 600 сигарет находились в чемодане путешественника, который направлялся в Варшаву. Обе партии сигарет были конфискованы. Мужчины получили штрафы по 3 250 леев каждый, что соответствует статье 287 Кодекса о правонарушениях.

Стоит отметить, что с начала 2019 года был зарегистрирован 21 случай незаконного перевоза табачных изделий и изъято 129 360 сигарет.