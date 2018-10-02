В аэропорту пресекли 6 попыток незаконного перевоза сигарет (ФОТО)

Шесть человек были оштрафованы, а более 30 тысяч незадекларированных сигарет – изъяты. Инциденты произошли минувшим вечером на таможенном посту “Международный аэропорт Кишинева”, а задокументированные граждане направлялись в Тель-Авив и Лондон.

Как сообщает пресс-служба Таможенной полиции, табачные изделия были обнаружены во время сканирования багажа, что подтвердила и специально обученная в этих целях собака. В общей сложности было найдено 31780 сигарет различных марок.

Сигареты были изъяты, а граждане, которые попытались скрыть их от таможенного контроля, были оштрафованы на суммы от 3000 до 4500 леев.