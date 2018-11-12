В аэропорту пресекли 3 попытки незаконного перевоза сигарет (ФОТО)

В аэропорту пресекли 3 попытки незаконного перевоза сигарет (ФОТО)

Три человека были оштрафованы, а 13 000 незадекларированных сигарет с акцизами РМ – изъяты. Все три инцидента были зарегистрированы на таможенном посту «Международный аэропорт Кишинева».

По данным Таможенной службы, первые два случая были зарегистрированы во время проверки багажа пассажиров рейса Кишинёв – Лиссабон. Присутствие табачных изделий в багаже учуяла служебная собака таможенников. В результате контроля было обнаружено 2 чемодана, в которых находились 5 000 и соответственно 3 000 незадекларированных сигарет.

Кроме этого, при помощи сканера, а также служебной собаки была предотвращена ещё одна, третья, попытка незаконного вывоза из страны 5 000 сигарет. Инцидент был зафиксирован вчера, 11 ноября. На этот раз табачные изделия были обнаружены в чемодане пассажира рейса Кишинёв – Рим.

Все три партии сигарет были конфискованы, а нарушители получили штрафы в размере 3 000 леев.

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