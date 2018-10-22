В аэропорту было конфисковано более 16 тысяч сигарет с молдавскими акцизами (ФОТО)

Вчера, 22 октября, сотрудники таможенного поста «Международный аэропорт Кишинёва» предотвратили три попытки незаконного вывоза табачных изделий из страны. В общей сложности было конфисковано 16 200 сигарет различных марок с акцизами Республики Молдова.

По данным Таможенной службы, первый случай был зарегистрирован во время проверки багажа пассажиров, направлявшихся в Лондон. В одном из чемоданов было найдено 6 000 незадекларированных сигарет.

Ещё две партии табачных изделий должны были прибыть в Дублин. В результате сканирования багажа пассажиров этого рейса было обнаружено 10 200 незадекларированных сигарет.

Все табачные изделия были изъяты, а нарушителям наложены штрафы в размере 3 000 леев для каждого. Напомним, что с начала года служебные собаки таможенников обнаружили более 600 000 контрабандных сигарет.