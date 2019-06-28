В Air Moldova составили расписание полётов на зимний сезон

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Авиакомпания Air Moldova составила расписание рейсов на зимний период. Эксперты компании учли клиентские предложения и ввели в расписание прямые рейсы из Кишинёва по 18 направлениям.

Зимнее расписание авиарейсов составлено на период с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, указывается на сайте компании. Согласно утверждённому графику, будут осуществляться около 170 рейсов в неделю по самым важным и востребованным для молдавских граждан направлениям, таким как Италия, Россия, Германия, Великобритания, Ирландия, Израиль.

Расписание составлено с учётом пожеланий пассажиров, а также возможностями принимающих аэропортов. Билеты можно приобрести на сайте www.airmoldova.md, в офисах продаж авиакомпании Air Moldova, а также в авторизированных агентствах.