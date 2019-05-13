В Air Moldova объяснили, почему самолёт долго кружил над Кишинёвом

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Вчера, 12 мая, один из самолётов Air Moldova около часа кружил над Кишинёвом. Представители авиакомпании назвали причину случившегося.

Так, согласно сообщению, Air Moldova проводила вчера тренировочные полёты для пилотов. Учения осуществлял гендиректор авиакомпании, который по совместительству является пилотом-инструктором. Тренинг был организован с целью реквалифицировать пилотов, совершавших полёты на воздушном судне Embraer, для полётов на Airbus.

– Air Moldova приносит свои извинения за доставленные неудобства людям, проживающим вблизи аэропорта, и заверяют, что тренинг не представляет никакой опасности для населения. Взамен авиакомпания будет предоставлять пассажирам более комфортный и приятный полёт, – говорится в сообщении фирмы.