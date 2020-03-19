В Агентство по защите прав потребителей поступили многочисленные жалобы на неоправданный рост цен в ряде магазинов и аптек

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Многочисленные жалобы и звонки получило Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком в связи с ростом цен на продукты питания, а также на фармацевтические товары.

В связи с этим Агентство обратилось к Национальному агентству общественного здоровья (НАОЗ) и к Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) с просьбой провести внезапные проверки у экономических агентов, которые предположительно подняли цены на социально важные продукты.

Кроме этого, в связи с чрезвычайным положением, объявленным в Республике Молдова на фоне распространения коронавируса, заместитель директора Агентства по защите прав потребителей попросила разработать положения, касающиеся применения мер по защите экономических интересов населения в этот период.

Стоит отметить, что накануне Игорь Додон заявил, что предпосылок для повышения цен нет, и призвал прекратить спекуляции. В противном случае, отметил он, государство будет вынуждено вмешаться.

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