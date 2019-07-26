В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям проходят обыски

0

Прямо сейчас сотрудники НАЦ находятся в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям с обысками по делу в отношении закупок инсулина.

В уголовном деле расследуется, как была организована государственная закупка продуктов для больных диабетом, а именно препарата Strim, пишет zdg.md. В данной связи с комментариями на своей странице в соцсети выступил социалист Владимир Односталко.

Для всех тех, кто был у власти, и которые сейчас стали сговорчивыми… Последние годы вы были у власти и могли изменить законодательство таким образом, чтобы и аналоги инсулина, и тесты могли быть компенсированы, почему не сделали? Пациент должен иметь ВЫБОР медикамента! Да потому, что ваша цель была не помочь людям, а нажиться. За это вы ответите, – высказался Односталко.