В Агентстве госуслуг уже можно заказывать международные водительские права: каковы условия и цена их выдачи (ФОТО)

Водители, желающие получить международные водительские права, могут подавать заявки на получение этого документа в Агентство государственных услуг.

Документ выдается по запросу на основании национальных водительских прав. Модель была утверждена правительством в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене в 1968 году.

По информации Агентства государственных услуг, чтобы получить международные водительские права, необходимо предъявить удостоверение личности, действующие национальные водительские права нового типа, 2008 или 2015 года, написать заявление и оплатить услугу. Стоимость изготовления международных прав составляет 500 леев за 30 дней, и может варьироваться в зависимости от этого параметра.

Международные водительские права будут действительны для вождения в международном сообщении только при наличии национального водительского удостоверения, и будут выдаваться на срок до трех лет. Документ становится негодным в случае аннулирования или изъятия национальных прав.