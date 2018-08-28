В Агентстве госуслуг уточнили график работы некоторых подразделений 28, 29 и 30 августа

Подведомственные Агентству госуслуг учреждения, которые не ушли на миниканикулы для бюджетников, тем не менее в эти дни частично будут работать по графику, отличному от обычного.

Так, сегодня, 28 августа, в Храм городов Чимишлия, Теленешты и Унгены, сотрудники мультифункциональных центров и выдачи удостоверений в Дрокии, Сороках и Сэнэтэуке будут только обеспечивать выпуск подготовленных документов. Служба гражданского состояния в Сэнэтэуке будет предоставлять только услуги регистрации запланированных браков. Кроме того, 30 августа все услуги будут предоставляться в соответствии с их компетенциями, за исключением тех, что предоставляются за 24 часа.

В настоящее время службы по выдаче удостоверений личности и служба гражданского состояния в мультифункциональных центрах Яловен, Комрата, Сынжеры, Кэушан, Резины, Кагула, Новых Анен, а также Бельц, работающий в режиме тестирования, будут открыты с понедельника по субботу с 8.00-17.15. Кроме того, сотрудники отделений Резины и Новых Анен работают с 7.30 до 17.15.

В Кишиневе Центр выдачи удостоверений личности работает с 7:00, а в выходные дни с 9:00 до 13:00, без обеденного перерыва. В то же время, офисы на Ботанике и Рышкановке, а также многофункциональные центры на улицах Михай Витязул и Михай Садовяну, в настоящее время работающие в режиме тестирования, обслуживают граждан шесть дней из семи.