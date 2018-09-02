В Афганистане разбился военный вертолет: возможно, погиб пилот из Молдовы

Крушение произошло утром сегодня, 2 сентября, в провинции Балх на севере страны, при взлете с базы 209-го корпуса афганских вооруженных сил “Шахин”.

По сообщению афганского телеканала TOLOnews со ссылкой на военный источник, винтокрылая машина должна была доставить 10 военнослужащих в северную провинцию Фарьяб. Причиной крушения названы технические факторы, пишет vesti.ru.

В результате погибли по меньшей мере три человека — иностранный пилот и двое афганских военных. По словам представителя 209-го корпуса афганской армии “Шахин” Мохаммада Ханифа Резайи, вертолет с военными рухнул на землю с высоты примерно 15 метров, после крушения он загорелся. Всего на борту было 13 человек.

По сведениям портала deschide.md, погибший пилот родом из Молдовы. Также отмечается, что вертолет принадлежит молдавской компании Valan. Официально подтвержденной информации на данный момент нет.