В 5 секторах столицы запланированы отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 7 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/19, 65/21, 67/1, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, 71A, 73/3, 75/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Бисеричий 20-30, Г. Кодряну 46, 59/1, 73, 78, 79/2, 87A, Драгомирна 19-49, 28-58, 63, Скитулуй 15-21, 16-32 – с 09:10 до 17:00.

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-145 – с 09:15 до 18:05.

Сектор Чеканы:

ул. Чеканы 5, 12/1, М. Драган 26, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 9001 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Донич 1-15, 4-60, 27, Г. Выртосу 1-3, 2-18, 21, Ипотешть 43, Студенцилор 3-6, Панфиле 7, 27, Валя Албэ 13, 18, Лупашку 22, 60, Замолксис 3-29, 4-22 – с 09:00 до 11:00.

ул. Каля Орхеюлуй 94, 112, 125, 9002, Соколень 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.