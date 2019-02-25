В 4 столичных секторах в понедельник временно не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 25 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Зелинского 15, 28/1, 30/1, 30/2, 30/7, 31, 32/1, 32/2, 32/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

Каля Ешилор 7 – с 10:00 до 13:00.

И. Раду 25, 27, 27A, B, 29, 29A, Крянгэ 43A, 45/3, Чайковский 1-29, 6-30, Белинского 1-25, 10-32, 65, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Чеканы:

Будэй 1-13, 19, 2-12, Мэлэештин 2A, Григореску 1, 20, 21, Отоваска 1, Васлуй 16, Подул Ыналт 1-7, 2, 8, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 22 – с 09:10 до 16:00.

Волунтарилор 8/1, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

Руссо 5/1, 7/1, 9/1 – с 13:00 до 17:00.

Сахарова 2, 3, 4, Рышкану 9/1 – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.