В 4 столичных секторах не будет света в среду

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 6 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Куза-Водэ 8/2 – с 10:00 до 15:00.

Сектор Центр:

ул. Александри 14 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, пер. Колоница 3, Хайдукул Бужор 78/1, 92/1, 96, пер. Н. М.-Спэтару 1-9, Вадул луй Водэ 144-180 – с 13:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 16, 16A – с 09:00 до 17:00.

Каля Орхеюлуй 105/3, 107, Чеукарь 1/1, 2/3, 4, Мадан 42/2, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, Язулуй 4/1, Молдовица 44 – с 10:10 до 18:00.

Пер. Бульбочика 6, 7, 9, 9A, Каля Басарабией 5, 8, 10/1, Каля Мошилор 9, 17, 40, Каля Орхеюлуй 3, 10-28, 11-35, 107, Карьерей 18-50, 43-79, пер. 1 Карьерей 1-9, 2-10, 13, 16, 24, 25, 33, пер. 2 Карьерей 2-24, 30, 5-21, Чиркулуй 50, Корнешть 7A, Дойна 2-6, 7-15, 167, Дубэсарь 1-3, 2-10, Пьетрэрией 49/1, пер. 1 Пьетрэрией 30, 37, пер. 2 Пьетрэрией 19, 23, 26, 34, 45, пер. Пьетрэрией 39, Подгоренилор 4, 6, 7A, Вистерничень 18-68 – с 08:50 до 16:50.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.