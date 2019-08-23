В 4 секторах столицы сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 23 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Грэдина Ботаника 3, Салкымилор 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 24/1, 24/2, 24/3 – с 10:30 до 17:30.

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан 1-39, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучава 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, 20, Виртуций 1-13, 2-6 – с 08:30 до 17:00.

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Асаки 38-44, Г. Гросу 4, Т. Георге 2B, 3 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 67 – с 09:15 до 17:00.

ул. Узинелор 14, 14/1, 79 – с 09:15 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.