В 4 секторах столицы временно не будет электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Гренобле, 9999 – с 10:00 до 17:00.

Мунчешть, 401/1 – с 13:00 до 17:00.

Буюканы:

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 08:30 до 17:00.

Центр:

31 августа, 1-15, 2-20, переулок 31 августа, 1-9, 2-26, Кауказ, 1-13, 4-22, переулок 1 Кауказ, 1-27, 2-16, Чуфля, 1, 12, К. Негруцци, 7, Ион Василенко, 2, 22-36, переулок Стежэрень, 1, Штефан чел Маре, 1 – с 09:00 до 17:00.

Г. Асаки, 13, 19B, 19-23, 34-48, 9001, М. Ломоносов, 39, 39/1, 39A, 41 – с 11:00 до 18:00.

Рышкановка:

Соколень, 20, Кукорилор, 8A, 8/1, 18, 39, 43/1 – с 11:00 – 18:00.