В 4 секторах Кишинева сегодня временно отключат электричество

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Каля Ешилор, 26, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 61, 61/1, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6 – с 11:00 до 17:00.

Каля Ешилор, 28/1, 30, Ион Прункул, 19, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 21A, переулок Пьетрэрией, 19 – с 09:20 до 17:00.

Центр:

А. Хыждеу, 73-75, 104-110, Кагул, 9-39, 16-26, Галбена, 1-3, 2-8, Гр. Уреке, 58-70, 67-73, Сырбяскэ, 7A, Шипотелор, 2, Цирильсон Рабби, 2, 3, 17-21, Влэхуца Александру, 1-21, 10-38 – с 09:20 до 17:00.

Аллея Гэрий, 36, 37, Юрие Гагарин, 7, 9, 13, Пьяца Гэрий, 2, Тираспол, 4, 6 – с 08:55 до 21:15.

Армянская, 48, 51, 51A, 53, 54, Митрополит Варлаам, 63, 65, Штефан чел Маре, 124A, Василе Александри, 78 – с 09:00 до 17:00.

Чеканы:

Мирча чел Бэтрын, 27/6, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5, М. Садовяну, 32/3, 32/5, 34/2, 57 – с 09:00 до 18:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 20 – с 09:00 до 13:00.

Албишоара, 76/1, 72/2, 72/3, Крамей, 22, переулок 1 Крамей, 11, переулок 3 Крамей, 4, 16-30, 9-15, И. Заикин, 64-84, Мовила луй Бурчел, 5-9, 23-51 – с 13:00 до 17:00.

Думитру Рышкану, 6, 8 – с 13:00 до 17:00.

Пажурий, 20/3, 28/1,2,3,4, 32, 34, Зимбрулуй, 8-10,10A, 11 – с 10:00 до 18:00.