В 2019 году за коррупцию были задержаны 45 полицейских и 11 примаров

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45 сотрудников полиции, 18 директоров и заместителей директоров государственных предприятий и 11 примаров и вице-примаров были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в 2019 году за взяточничество. Такие данные содержатся в отчете о деятельности НАЦ за прошлый год.

По данным НАЦ, министерства внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты, а также примэрии и Таможенная служба входят в число учреждений, в которых в 2019 году выявлено большее количество коррупционных деяний, передаёт moldpres.md.

Так, из общего числа выявленных правонарушений 56 были зарегистрированы в МВД, по 26 – в Минздраве и органах местного управления, 21 – в Таможенной службе, 17 – в адвокатских конторах, 13 – в Министерстве просвещения, культуры и исследований, 5 – в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и НАБПП, 4 – в органах юстиции. Меньше коррупционных преступлений было зарегистрировано в Министерстве финансов (1), по два – в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, Министерстве обороны, бюро судебных исполнителей и три – в Агентстве государственных услуг.

В 2019 году за взяточничество были задержаны 45 полицейских инспекторов, 28 руководителей автономных учреждений при органах власти, 18 директоров и заместителей директоров госпредприятий, 11 примаров и заместителей примаров, 5 врачей, 4 сотрудника таможни, 3 учителя, два налоговых инспектора, два директора и заместителя национальных агентств.

В частном и профессиональном секторе коррупционные деяния совершили 180 человек, 24 директора компаний и организаций в частном секторе, три судебных исполнителя и 18 юристов. Чаще всего случаи коррупции регистрировались в Кишиневе (441), Бельцах (38) и Кагуле (19).