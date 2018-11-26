В 2019 году у бюджетников будут 3 дополнительных выходных

В 2019 году у бюджетников будут 3 дополнительных выходных

30 апреля, 10 мая и 26 августа 2019 года для работников бюджетной сферы могут стать выходными. Однако их придётся отработать по субботам: 13 апреля, 18 августа и 17 августа 2019 года.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало проект о переносе некоторых дней отдыха в 2019 году в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Окончательное решение, как пишет tvrmoldova.md, должно быть принято на заседании правительства в среду, 28 ноября.

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