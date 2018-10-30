В 2019 году молдавских бюджетников ждут ещё больше мини-каникул с отработкой

В следующем году для молдавских работников бюджетной сферы возможно будет объявлено больше мини-каникул, однако эти дни придётся отрабатывать по субботам. Соответствующий законопроект о переносе дней отдыха в 2019 году вынесло на публичное обсуждение Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Так, по данным Национальной конфедерации патронатов, представители которой входят в рабочую группу по обсуждению этого вопроса, днями отдыха с последующей отработкой были предложены следующие даты:

– вторник, 30 апреля, будет выходным с отработкой 13 апреля;

– пятница, 10 мая, будет выходным с отработкой 18 мая;

– понедельник, 26 августа, будет выходным с отработкой 17 августа.

Согласно Трудовому кодексу Республики Молдова нерабочими праздничными днями с выплатой средней заработной платы (работникам, труд которых оплачивается сдельно или повременно – за час или за день) являются:

1 января – Новый год;

7 и 8 января – Рождество Христово по старому стилю;

8 марта – Международный женский день;

первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;

второй понедельник после Пасхи (Радуница);

1 мая – День международной солидарности трудящихся;

9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;

27 августа – День независимости;

31 августа – праздник “Лимба ноастрэ”;

25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;

престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села.

Стоит отметить, что в нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна в связи с производственно-техническими условиями (непрерывно действующие предприятия), работы, вызванные необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Лица с тяжелым и выраженным ограничением возможностей, один из родителей (опекун, попечитель), имеющий детей в возрасте до четырех лет или детей с ограниченными возможностями, лица, совмещающие отпуска по уходу за ребенком, с работой, и работники, осуществляющие уход за больным членом семьи на основании медицинского заключения, могут работать в нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия. При этом работодатель обязан ознакомить в письменной форме указанных работников с их правом отказаться от работы в нерабочие праздничные дни.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни. Работники, которые в день, объявленный выходным днем, еще не состояли в трудовых отношениях с данным предприятием, работники, действие индивидуальных трудовых договоров которых было приостановлено на соответствующий день, а также работники, которые в соответствующий день находились в медицинском отпуске, в отпуске по беременности и родам, в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет, в ежегодном оплачиваемом отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы и в учебном отпуске, не обязаны выходить на работу в день, объявленный рабочим днем.

В случае, если нерабочие праздничные дни совпадают с еженедельными выходными днями, средняя заработная плата за эти дни не сохраняется.