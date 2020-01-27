В 2019 году экспорт молдавского вина достиг рекордных объемов

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Объемы экспорта молдавского вина постоянно растут, а в 2019 году они достигли рекордных отметок за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро винограда и вина.

Так, в 2019 году Республика Молдова экспортировала 156,674 млн. литров вина, что на 9% (12,607 млн. литров) больше, чем в прошлом году. Из общего объема, 94% это вина, 3% коньяки и дистилляты, 2% – крепленные вина и 1% игристые вина. Молдова экспортировала вина в 67 стран мира, а общий объем экспорта составил 3 086 млн. леев, что на 9,2% (или на 0,26 млн.) больше, чем в 2018 году. 74% объема экспорта – вина, 20% – коньяки и по 3% – игристые и крепленные вина.

Национальное бюро винограда и вина в приоритетном порядке продвигает и поддерживает экспорт вин в бутылках. Таким образом, в 2019 году объем вин, экспортируемых на рынки Европы и Азии, вырос. В список импортеров в 2019 году вошли: Румыния, Польша, Российская Федерация, Китай, Чехия, Украина, Беларусь, Казахстан, Канада и США.

Объем экспорта разливного вина также значительно вырос в 2019 году, достигнув 108.002 миллионов литров. Основным направлением экспорта этого вина стала Беларусь, куда поступило 43% от общего объема. Цифры показывают, что в десятку стран, куда Молдова поставляет разливное вино, также входят: Грузия, Российская Федерация, Великобритания, Чехия, Румыния, Германия, Украина, Китай и Италия, пишет moldpres.md.

В 2019 году молдавские вина впервые попали на рынки Афганистана, Сирии, Того и Гуама. Вместе с тем, после перерыва в несколько лет, молдавское вино снова попало на стол потребителей из Австралии, Норвегии и Ливии.