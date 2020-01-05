В 2019 году доходы в бюджет существенно возросли

0

В 2019 году доходы госбюджета превысили доходы предыдущего года на 3,762 млрд леев. Таким образом, все обязательства, предусмотренные бюджетом, были выполнены до конца года, а средств на счетах было достаточно для обеспечения всех платежей. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

По его словам, доходы в бюджет в прошлом году выросли за счёт увеличения накоплений Государственной налоговой службы – на 1,486 млрд леев, Таможенной службы – на 1,372 млрд леев и др. Средства бюджета социального страхования увеличились на 764 млн леев, а по сравнению с первоначально запланированным – почти на 1 млрд леев. А собственные доходы фондов обязательного медицинского страхования увеличились на 673 млн леев, пишет moldpres.md.

В то же время, поступления в местные бюджеты превысили запланированный показатель на 205 млн леев, а по сравнению с 2018 г. выросли на 51 млн леев. В общей сложности, национальный публичный бюджет увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 5,25 млрд леев.

По словам премьер-министра, рост за счёт налогов составил около 4 млрд леев, а за счёт внешней финансовой помощи – около 1,3 млрд леев.