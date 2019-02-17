В 2018 году в Молдове собрали почти 300 тонн электронных отходов

В 2018 году в Молдове собрали почти 300 тонн электронных отходов

В прошлом году экономические агенты собрали 298 тонн электронных отходов. Это на 100 тонн больше, чем в 2017 году.

Около трети от общего количества было экспортировано в Румынию для последующей переработки, передаёт trm.md. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, уполномоченные экономические агенты и некоторые неправительственные структуры организовали 150 пунктов сбора электронных отходов. 140 из них находятся в Кишинёве.

Граждане могут найти подобные пункты сбора в крупных магазинах, где продают бытовую технику, а также в некоторых государственных учреждениях, где специальные контейнеры установлены у входа в здания.

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