В 2018 году шесть заключённых в Молдове покончили жизнь самоубийством

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Шесть случаев самоубийства и 15 попыток свести счёты с жизнью были зарегистрированы в прошлом году в тюрьмах Молдовы. Такие данные содержатся в отчёте Национальной администрации пенитенциарных учреждений за 2018 год.

Так, согласно документу, в адрес Национальной администрации пенитенциарных учреждений поступило более 3 400 петиций. Почти 80% из них были отправлены лицами, находящимися под стражей, а остальные – родственниками или адвокатами. Кроме этого, согласно полученным данным, количество самоувечий сократилось примерно на 17%, в то время как количество самоубийств удвоилось по сравнению с 2017 годом.

В течение года было зарегистрировано более 700 случаев объявления голодовки. Чаще всего голодовку объявляли заключённые пенитенциарных учреждении №17 в Резине, №11 в Бельцах и №13 в Кишинёве. Тот факт, что большинство случаев были зарегистрированы именно в этих учреждениях, объясняется их статусом изолятора уголовного преследования, соответственно условиями и режимом содержания под стражей.

Кроме того, в течение 2018 года было зарегистрировано 18 случаев нападения на сотрудников, 6 из которых произошли в пенитенциаре №1 в Тараклии. В 15 из этих случаев были возбуждены уголовные дела.