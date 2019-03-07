В 2018 году Молдова экспортировала почти 2 тысячи тонн мяса: основная часть товара была направлена в страны СНГ (ВИДЕО)

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Молдова экспортировала в прошлом году свыше 1 700 тонн баранины и козлятины. Это на 13% больше, чем в 2017 году. Основная часть товара была направлена в страны СНГ, увеличились также поставки в Катар и Египет.

В 2018 году за рубеж поставили 1 716 тонн баранины, что на 62 тонны больше, чем в 2017 году. Объем экспорта превысил пять миллионов 330 тысяч долларов. Большая часть поставок – около 975 тонн – пришлась на страны СНГ. А объем экспорта достиг почти трех миллионов долларов. В Катар поставили 251 тонну мяса стоимостью 760 с лишним тысяч долларов, а в Египет – 133 тонны. Впервые Молдова экспортировала мясо в Кувейт и Бахрейн. Общий объем поставок в эти страны превысил 150 тонн.

Председатель Федерации заводчиков овец и коз Павел Присэкару говорит, что в последние годы спрос на внешнем рынке изменился.

– В последние годы овец массивно забивали. Если раньше больше экспортировали живых животных, в последние годы экспортируем мясо, – отметил он.

Присэкару отметил, что фермеры только выиграли от этого.

– Когда экспортируешь живых животных, должно быть четыре-пять тысяч голов. Если забитые животные – тысячу с лишним. Мы должны заниматься только выращиванием, а кто-то должен заниматься продажами, – считает эксперт.

В то же время, Министерство сельского хозяйства заявляет, что в Молдове мало овцеводов, которые экспортируют баранину. Они призвали их объединиться в ассоциации, чтобы увеличить объемы поставок.

– Более 95% овец принадлежат частным хозяйствам, так что мы не можем говорить о стандартах качества, зоотехническом учете, не можем все это отслеживать, а это все является условиями для экспорта, – сообщил представитель министерства.

Сейчас в стране примерно 30 предпринимателей занимаются разведением овец.