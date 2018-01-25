В 2017 году Молдова заплатила 2,2 млн леев по проигранным в ЕСПЧ искам

Всего в ушедшем году Европейский суд по правам человека вынес 16 решений не в пользу молдавского правительства.

Общая сумма компенсаций, которые пришлось выплатить Молдове, составила 107.348 евро, против 236.804 евро в 2016 году. В 10 из 16 решений было констатировано как минимум одно нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пишет tv8.md.

Анализ судебных решений ЕСПЧ по молдавским делам в 2017 году свидетельствует о нарушении Республикой Молдова следующих статей:

– Статья 3 – Запрещение пыток (3 дела);

– Статья 5 – Право на свободу и личную неприкосновенность (5 дел);

– Статья 6 – Право на справедливое судебное разбирательство (2 дела);

– Статья 8 – Право на уважение частной и семейной жизни (1 дело);

– Статья 11 – Свобода собраний и объединений (1 дело);

– Статья 13 – Право на эффективное средство правовой защиты (1 дело);

– Статья 1 Протокола № Статья 1 Конвенции – защита собственности (1 дело);

– Статья 34 – Индивидуальные жалобы (1 дело).

До 31 декабря 2017 года ЕСПЧ вынес 354 решений, из которых в 317 было установлено по крайней мере одно нарушение Конвенции со стороны Молдовы, которое повлекло за собой выплаты ущерба на общую сумму 14,332,834 евро. Следует отметить, что по числу решений и установленных нарушений Молдова опережает такие страны, как Германия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, где число населения значительно выше.

Более половины нарушений, касающихся Молдовы, являются нарушением права на справедливое судебное разбирательство (127), защиты собственности (108), бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (83), права на свободу и безопасность (80).