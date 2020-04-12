В 15 районах страны сегодня нет ни одного нового зараженного коронавирусом

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В 15 районах страны сегодня, 12 апреля, не выявили новых случаев заболевания. Нет ни одного нового инфицированного, в том числе, в “карантинных” Сороках. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику.



Он также отметил, что число новых зарегистрированных случаев восьмой день подряд ниже зарегистрированного “антирекорда” от 4 апреля, когда количество инфицированных превысило 160 человек. По мнению Иона Кику, это свидетельствует о том, что ситуация стабилизируется, но это не значит, что нужно расслабляться. Премьер поблагодарил граждан за соблюдаемые ограничения.

– Абсолютно необходимо быть мобилизованными и дальше, – сказал он.

Глава кабинета министров также поблагодарил врачей за их бесценный вклад, отметив в данной связи, что два дня подряд из медучреждений были выписаны по 19 пациентов. Кику выразил надежду, что в ближайшие дни число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы будет продолжать расти.

Премьер также отметил, что Комиссия по ЧС собирается рассмотреть вопрос о расширении списка получателей единовременной помощи от государства в размере 16 тысяч леев для государственных служащих, в первую очередь, врачей, заболевших коронавирусом, а также о существенном увеличении оплаты труда медиков.

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