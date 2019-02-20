Узнав о возможности импичмента президента, Санду и Нэстасе подмахнули власти, – политолог

А теперь, внимание!!!

Чего требуют эти три лакея Госдепа?

Правильно – суда над Игорем Додоном! О Плахотнюке, с которым якобы координировался план – ни слова.

То есть, узнав о возможности импичмента президента, они тут же решили подмахнуть власти!

В принципе, так они поступали каждый раз.

Есть еще вопросы, кто прислуга власти, а кто оппозиция?

P.S. Решил посмотреть в словаре значение слова ПАСКУДА. Вот что нашел:

1. Женщина легкого поведения.

2. Мерзкий человек, пакостник.

Даже добавить нечего, честное слово.