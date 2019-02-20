Узнав о возможности импичмента президента, Санду и Нэстасе подмахнули власти, – политолог

Узнав о возможности импичмента президента, Санду и Нэстасе подмахнули власти, – политолог

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Вчера президент страны заявил, что власти готовятся к силовым сценариям. То есть, импичмент/арест президента, снятие ПСРМ с выборов.

И что вы думаете?  Сегодня лидеры блока ПАСкуДА тут же вышли на пресс-конференцию. Майя Санду, Андрей Нэстасе и Игорь Мунтяну уверены, что Игорь Додон “представил в Мюнхене план по федерализации страны”. Этот “план” он “координировал с Плахотнюком”. Данный “план” – предательство Молдовы и даже Украины!

А теперь, внимание!!!

Чего требуют эти три лакея Госдепа?

Правильно – суда над Игорем Додоном! О Плахотнюке, с которым якобы координировался план – ни слова.

То есть, узнав о возможности импичмента президента, они тут же решили подмахнуть власти!

В принципе, так они поступали каждый раз.

Есть еще вопросы, кто прислуга власти, а кто оппозиция?

P.S. Решил посмотреть в словаре значение слова ПАСКУДА. Вот что нашел:

1. Женщина легкого поведения.

2. Мерзкий человек, пакостник.

Даже добавить нечего, честное слово. 

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