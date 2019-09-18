Узнайте, в каких секторах столицы сегодня не будет электричества

0

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 18 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 178-202, ул. Мичурин 36 – с 09:00 до 17:00;

ул. Александру чел Бун 21-69, 30-62, 999, Армянская 65-73, 96-100, Колумна 72, 72A, 72/3, 76, 101, Х. Любавич 5, 6, 8, 12, 14, М. Эминеску 61-63, 68-70, О. Гога 1-19, 2-14, Р. Цирилсон 4, 6, В. Александри 88-92, 117, 131-137, 9990 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия 6 – с 09:15 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану 8 – с 09:00 до 13:00;

ул. А. Дога 25 – с 13:00 до 17:00;

ул. Мирчешты 44, 46 – с 13:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.